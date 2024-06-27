Москва, 27 июня, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Миграционную политику в России необходимо изменить. Об этом 27 июня заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.

ТАСС/AP Photo/Ivan Sekretarev

«Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — сказал глава ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня правительство России поддержало законопроект о конфискации денежных средств, ценностей и иного имущества за организацию нелегальной миграции. Сейчас такого рода меры в УК РФ не предусмотрены и за организацию незаконного въезда в Россию мигрантов предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, а за это же преступление, совершённое группой лиц или чиновником с использованием служебного положения — до семи лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

Политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов позднее прокомментировал ИА Регнум законопроект о конфискации денежных средств за нелегальную миграцию. По его словам, такая мера поможет снизить уровень таких преступлений.

Глава консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил, что внешнеполитическое ведомство не поддерживает идею безвизового режима въезда для граждан отдельных дружественных стран. Дипломат уточнил, что эта инициатива поставила бы иностранцев в привилегированное по сравнению с россиянами положение.

Глава «Русской общины» Андрей Ткачук 22 июня заявил ИА Регнум, что о проблемах в России с мигрантами известно всем, но они никак не решаются. По словам эксперта, все призванные ужесточить миграционную политику в стране законопроекты так и не прошли через Государственную думу.