Москва, 27 июня, 2024, 15:28 — ИА Регнум. В России нужно пересматривать политику в отношении миграционных потоков. Такое мнение 27 июня корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, комментируя призыв председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина изменить миграционную политику в стране.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Курдесов подчеркнул, что нельзя полностью перекрывать миграционные потоки, но их необходимо взять под жёсткий контроль, поскольку общественная безопасность имеет первостепенное значение.

«Я полностью согласен с Бастрыкиным. В России назрела необходимость пересмотреть и улучшить систему общественной безопасности, чтобы предотвратить трагические случаи с участием мигрантов, которые происходили в последнее время в стране», — отметил он.

Эксперт добавил, что России следует проводить работу по замещению мигрантов гражданами страны. Для этого необходимо создать соответствующие экономические условия.

Проблема заключается в том, что мигранты для работодателей стоят дешевле, чем местные работники, поэтому работодатели часто прибегают к их труду, чтобы оптимизировать расходы. Это, в свою очередь, влияет на цены. Эту взаимосвязь нужно учитывать при решении миграционных вопросов, и важно найти баланс, уточнил Курдесов.

По его мнению, полностью отказаться от мигрантов невозможно и не нужно. Однако необходимо активизировать работу с внутренним рынком труда. При выборе между экономическими интересами и безопасностью последняя должна быть превыше всего, подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума заявил, что миграционную политику в России необходимо изменить. По его мнению, возможно, стоит сосредоточить усилия на использовании внутренних ресурсов для решения политических, национальных, экономических и других проблем.

Правительство России 24 июня поддержало законопроект о конфискации денежных средств, ценностей и иного имущества за организацию нелегальной миграции. Сейчас такого рода меры в УК РФ не предусмотрены, и за организацию незаконного въезда в Россию мигрантов предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, а за это же преступление, совершённое группой лиц или чиновником с использованием служебного положения, — до семи лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

Глава консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил, что внешнеполитическое ведомство не поддерживает идею безвизового режима въезда для граждан отдельных дружественных стран. Он уточнил, что эта инициатива поставила бы иностранцев в привилегированное по сравнению с россиянами положение.

Политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов позднее прокомментировал ИА Регнум законопроект о конфискации денежных средств за нелегальную миграцию. По его словам, такая мера поможет снизить уровень таких преступлений.

Глава «Русской общины» Андрей Ткачук 22 июня заявил ИА Регнум, что о проблемах в России с мигрантами известно всем, но они никак не решаются. По его словам, все призванные ужесточить миграционную политику в стране законопроекты так и не прошли через Госдуму.