Москва, 27 июня, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Борьбу с терроризмом нужно вести максимально жёсткой, она должна быть непримиримой, заявил 27 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Александр Казаков Дмитрий Песков

«Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жёсткой», — заявил Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости жёстко преследовать террористов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня Кадыров заявил, что поручил силовикам в Чечне усилить работу по профилактике терроризма и экстремизма. Любые попытки посягнуть на жизнь сотрудников правоохранительных органов и государственных служб силовики будут жёстко пресекать.

Основной упор силовики должны сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран. Кадыров отметил, что принял такое решение на фоне произошедших 23 июня терактов в Дагестане.