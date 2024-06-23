Махачкала, 24 июня, 2024, 00:53 — ИА Регнум. В Дагестане ликвидировали минимум шесть боевиков, сообщили журналистам в региональных силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

«На территории Дагестана уничтожены как минимум шестеро террористов», — отметили правоохранители.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня в Дербенте и Махачкале Республики Дагестан боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

При нападении террористов в Дербенте 23 июня погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев. Он получил тяжёлое ранение, врачи спасти его не смогли.

Задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Его доставили на допрос в полицию. Среди ликвидированных спецслужбами боевиков оказались двое сыновей и племянник Омарова.

После перестрелки в Махачкале в больницы доставили 16 пострадавших, в их числе 13 полицейских и трое гражданских. Неизвестные также обстреляли автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала в Дагестане, один человек ранен.

Власти объявили план «Перехват».

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о завершении активной фазы контртеррористической операции в Дербенте Дагестана.