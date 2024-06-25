Грозный, 25 июня, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поручил силовым ведомствам региона усилить работу по профилактике терроризма и экстремизма в республике после террористических атак на Дагестан.

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«В связи с последними трагическими событиями в Дагестане я призвал руководство правоохранительных органов усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма и религиозного экстремизма. Особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров предупредил, что власти будут жестко пресекать попытки посягнуть на жизнь сотрудников правоохранительных органов и государственных служб. Глава Чечни также призвал жителей региона быть бдительными, чтобы не позволять родственникам попадать под влияние террористической идеологии.

Он отметил, что власти и общества должны проводить совместную работу в этом направлении. Кадыров добавил, что в таких случаях халатность может приводить к серьезным трагическим событиям.

Как сообщило ИА Регнум, 23 июня боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма и синагогу Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. По информации минздрава Дагестана, в результате атаки погиб 21 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.

Среди жертв нападений оказался протоиерей Николай Котельников. Силовики ликвидировали шестерых террористов. Личности пятерых боевиков удалось установить.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что события в Махачкале и Дербенте являются спланированной акцией врагов российского региона.