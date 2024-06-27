Москва, 27 июня, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Ситуация в Боливии является суверенным делом страны. Об этом 27 июня на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

TASS /EPA

Представитель Кремля также указал на невмешательства иностранных государств в происходящие в стране события.

«Это внутреннее дело Боливии. Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране», ― сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июня военные Боливии попытались захватить здание Дворца правительства в Ла-Пасе. При этом экс-командующий национальной армии генерал Хуан Хосе Суньига выступил с требованием «вернуть» Боливию.

Позднее в этот же день президент Боливии Луис Арсе назвал штурм президентского дворца боливийскими военными попыткой государственного переворота. Он также призвал жителей страны поддержать демократические принципы и выступить против госпереворота.

Правоохранители Боливии позднее арестовали Хуана Хосе Сунигу, который возглавил попытку госпереворота. Генпрокуратура республики выдала ордер на арест генерала, обвинив его в терроризме и вооружённом бунте.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия решительно осудила попытку насильственного захвата власти в Боливии. В ведомстве подчеркнули, что Москва выражает полную поддержку правительству президента Боливии Луиса Арсе. В МИД назвали единственным способом разрешения разногласий политическое урегулирование и призвали все конструктивные политические силы и структуры Боливии сплотиться для консолидации общества в стране, а также для обеспечения её стабильности и суверенитета.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утром 27 июня осудил попытку государственного переворота в Боливии. Он также выразил солидарность с правительством и народом страны.