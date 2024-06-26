Ла-Пас, 27 июня, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Штурм президентского дворца боливийскими военными является попыткой государственного переворота, заявил 26 июня президент Боливии Луис Арсе в обращении к согражданам.

UNCTAD Луис Арсе

Слова главы республики приводит издание Deber. Арсе отметил, что он, а также вице-президент страны и все члены национального правительства, готовы противостоять подобным действиям. Боливийский лидер призвал жителей республики поддержать демократические принципы и выступить против переворота.

Президент добавил, что нельзя допускать того, чтобы попытки свергнуть власти вновь приводили к жертвам среди людей.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня боливийские военные попытались взять штурмом здание Дворца правительства Боливии в Ла-Пасе. По данным телеканала Telesur, солдатам удалось попасть внутрь. Кроме того, они въехали на бронеавтомобиле на территорию президентского дворца. Экс-командующий национальной армии генерал Хуан Хосе Суньига, который возглавил участников мятежа, публично потребовал «вернуть» Боливию.

Это уже не первая попытка госпереворота в республике. Осенью 2019 года в Боливии антиправительственные акции протеста привели к свержению президента Эво Моралеса. К власти в стране пришли его противники. Однако уже через год республику по итогам выборов возглавил Луис Арсе, который является соратником свергнутого политика.