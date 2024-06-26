Ла-Пас, 27 июня, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Боливийская военные пошли на штурм, чтобы взять под контроль здание Дворца правительства Боливии в Ла-Пасе, сообщил 26 июня телеканал Telesur.

Флаг Боливии

По данным журналистов, солдатам удалось проникнуть в здание. Они также въехали на бронемашине на территорию президентского дворца.

Бывший командующий национальной армии генерал Хуан Хосе Суньига выступил с заявлением «вернуть» Боливию.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2019 года в Боливии вспыхнули акции протеста, которые завершились госпереворотом. После этого бывший президент республики Эво Моралес вынуждено покинул страну. Пришедшее к власти новое боливийское правительство начало уголовное преследование политика.

Однако уже через год новым президентом Боливии избрали Луиса Арсе — соратника Моралеса по партии. В марте 2021 года власти страны арестовали Жанин Аньес, которая исполняла обязанности президента республики после госпереворота. В июне 2022 года её приговорили к десяти годам лишения свободы за неисполнение обязанностей сенатора и «принятие решений, противоречащих конституции.