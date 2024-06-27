Москва, 27 июня, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает попытку государственного переворота, которая произошла 26 июня в Боливии. Об этом говорится в опубликованном 27 июня заявлении Министерства иностранных дел.

TASS / EPA/Luis Gandarillas

«Решительно осуждаем совершённую 26 июня попытку военного переворота в многонациональном государстве Боливия», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что Россия выражает полную поддержку правительству президента Боливии Луиса Арсе и считает недопустимым выход ситуации в стране за рамки конституционного поля, а политическое урегулирование всех внутренних политических разногласий — единственным способом их разрешения.

В МИД уточнили, что Москва призывает все конструктивные политические силы и структуры Боливии сплотиться для консолидации общества в стране, а также для обеспечения её стабильности и суверенитета.

«Предостерегаем от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств, что уже не раз приводило к трагическим последствиям для ряда стран и народов, в том числе в латиноамериканском регионе», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июня военные Боливии попытались захватить здание Дворца правительства в Ла-Пасе. При этом экс-командующий национальной армии генерал Хуан Хосе Суньига выступил с требованием «вернуть» Боливию.

Позднее в этот же день президент Боливии Луис Арсе назвал штурм президентского дворца боливийскими военными попыткой государственного переворота. Он также призвал жителей страны поддержать демократические принципы и выступить против госпереворота.

Правоохранители Боливии позднее арестовали Хуана Хосе Сунигу, который возглавил попытку госпереворота. Генпрокуратура республики выдала ордер на арест генерала, обвинив его в терроризме и вооруженном бунте.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утром 27 июня осудил попытку государственного переворота в Боливии. Он также выразил солидарность с правительством и народом страны.