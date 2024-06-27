Ла-Пас, 27 июня, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Боливии арестовали генерала Хуана Хосе Сунигу, возглавившего попытку госпереворота в стране. Об этом сообщил 26 июня телеканал Bolivia TV.

ru.torange.biz Арест

Ордер на его арест выдала Генпрокуратура республики, которая предъявила военному обвинения в терроризме и вооруженном бунте. Сунигу ранее командовал национальной армией Боливии.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня стало известно, что военные попытались взять штурмом Дворец боливийского правительства, а также заняли территорию резиденции главы государства Луиса Арсе. Сунигу после этого заявил, что следует «вернуть» Боливию.

Сам Арсе назвал произошедшее в стране попыткой госпереворота. Президент призывал сограждан защитить демократию и сопротивляться попыткам военных захватить власть в республике.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает попытку госпереворота в Боливии. Он добавил, что Брюссель выражает свою солидарность с боливийским правительством и народом республики.