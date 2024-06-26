Ла-Пас, 27 июня, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Европейский союз осуждает попытку государственного переворота в Боливии, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Евросоюз осуждает любые попытки подорвать конституционный порядок в Боливии и свернуть демократически избранные правительства и выражает свою солидарность с правительством и народом Боливии», — написал Боррель на своей странице в социальной сети X.