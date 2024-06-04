Байден допустил, что Украина не войдёт в НАТО
Байден: Украина может не войти в НАТО, но США продолжат её вооружать
Вашингтон, 4 июня, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Украину могут не принять в НАТО и после завершения нынешнего военного конфликта, заявил в интервью журналу Time президент США Джозеф Байден.
Вашингтон, тем не менее, продолжит оказывать Киеву военную помощь, сказал он.
«Мир выглядит так, что Россия никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, (не означает. — Прим. ред.), что они являются частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», — сказал президент США.
Как сообщало ИА Регнум, разговоры о членстве Украины в НАТО активизировались после начала СВО. В сентябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал заявку о принятии страны в ряды членов блока в ускоренном порядке.
В конце ноября 2023 года Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую взаимодействие по энергетической безопасности и повышению совместимости вооружённых сил. Портал Euractiv распространил информацию о том, что главы МИД стран НАТО могут поддержать упрощение вступления Украины в блок через проведение соответствующих реформ.
В середине декабря 2023 года Байден заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может быть рассмотрен только в случае победы Киева в конфликте. При этом канцлер Германии Олаф Шольц допускал, что вступление Украины в военный блок может не состояться в ближайшие 30 лет.