Вашингтон, 4 июня, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Украину могут не принять в НАТО и после завершения нынешнего военного конфликта, заявил в интервью журналу Time президент США Джозеф Байден.

ТАСС/AP Photo/Evan Vucci

Вашингтон, тем не менее, продолжит оказывать Киеву военную помощь, сказал он.

«Мир выглядит так, что Россия никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, (не означает. — Прим. ред.), что они являются частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», — сказал президент США.

Как сообщало ИА Регнум, разговоры о членстве Украины в НАТО активизировались после начала СВО. В сентябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал заявку о принятии страны в ряды членов блока в ускоренном порядке.

В конце ноября 2023 года Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую взаимодействие по энергетической безопасности и повышению совместимости вооружённых сил. Портал Euractiv распространил информацию о том, что главы МИД стран НАТО могут поддержать упрощение вступления Украины в блок через проведение соответствующих реформ.

В середине декабря 2023 года Байден заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может быть рассмотрен только в случае победы Киева в конфликте. При этом канцлер Германии Олаф Шольц допускал, что вступление Украины в военный блок может не состояться в ближайшие 30 лет.