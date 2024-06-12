Вашингтон, 13 июня, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Украина по-прежнему не соответствует принципиальным требованиям и критериям, необходимым для того, чтобы стать кандидатом на вступление в НАТО. Об этом в ходе брифинга 12 июня сообщила постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.

Иван Шилов ИА Регнум Украина,НАТО

«Я полагаю, что президент (США Джо Байден. — Прим. ред.) имел в виду в том интервью, что США считают, что украинцам ещё предстоит проделать определённую работу по соблюдению критериев и осуществлению реформ, необходимых для вступления в НАТО», — приводит её слова официальный сайт Госдепартамента США.

Она подчеркнула, что Украине необходимо проделать большую работу, в том числе в вопросе борьбы с коррупцией. По словам Смит, союзники по НАТО продолжат сотрудничество с Киевом для достижения прогресса.

Как передавало ИА Регнум, в начале месяца президент США Джо Байден в интервью журналу Time допустил, что Украину могут не принять в НАТО и после завершения нынешнего конфликта. Тем не менее, глава Белого дома заявил о готовности продолжить оказывать Киеву военную помощь. Журналисты издания Business Insider предположили, что Байден блокирует вступление Украины в НАТО, поскольку опасается, что большее втягивание США в конфликт может существенно понизить его шансы на переизбрание.

Разговоры о членстве Украины в НАТО активизировались после начала СВО. В сентябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал заявку о принятии страны в ряды членов блока в ускоренном порядке. В конце ноября 2023 года Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую взаимодействие по энергетической безопасности и повышению совместимости вооружённых сил.

Для России категорически неприемлемо вступление Украины в НАТО, это будет угрозой национальной безопасности, отмечал посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, муссирование американцами заявлений о членстве Украины в альянсе подтверждает, что единственным правильным вариантом для России является безоговорочная победа на поле боя.