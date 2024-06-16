Берн, 16 июня, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Конференция в Швейцарии проводится, чтобы вернуть «подлинный, справедливый и прочный» мир на Украину, а не его иллюзию. Об этом написал 15 июня президент Чехии Пётр Павел, который входит в число участников саммита.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Сегодня представители сотни стран мира встречаются в Швейцарии, чтобы обсудить, как вернуть мир на Украину. Не иллюзию мира… а настоящий, справедливый и прочный мир», — отметил он в сообщении в социальной сети X по итогам первого дня мероприятия, проходящего на швейцарском курорте Бюргеншток.

Чешский лидер полагает, что участникам конференции придётся пройти сложный путь. При этом он подчеркнул, что бездействовать нельзя.

Он добавил, что на саммите также обсудят конкретные последствия украинского конфликта, которые затрагивают каждую страну.

Как сообщало ИА Регнум, конференция Швейцария проходит с 15 по 16 июня. Участие в саммите подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.

Мероприятие в швейцарском Бюргенштоке проводится без участия России, а также в нём не участвуют председатель КНР Си Цзиньпин и глава Белого дома Джо Байден. Позицию США на саммите представили вице-президент Камала Харрис и помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Перед конференцией по Украине президент РФ Владимир Путин представил условия, на которых Россия готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Так, по словам российского лидера, ВСУ должны покинуть территории новых регионов РФ, а киевскому режиму следует отказаться от планов вступить в НАТО. Кроме того, Западу необходимо отметить введённые против России санкции.

Камала Харрис выразила мнение, что предложение Владимира Путина по мирному урегулированию якобы является призывом к капитуляции Киева. В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает инициативу о переговорах «ультиматумом».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие представители западных стран в ходе конференции в Швейцарии прокомментировали предложение российского лидера, но все заявления носили неконструктивный характер.

Агентство Bloomberg написало, что саммит в Швейцарии рискует потерпеть крах и не найти пути к «справедливому миру». В публикации поясняется, что на встречу прибыли не все приглашённые, а делегации из более чем 90 стран. Авторы статьи отмечают, что организаторы конференции столкнулись с трудностями в рамках получения максимальной поддержки от мировых лидеров.