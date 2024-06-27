Мариуполь, ДНР, 27 июня, 2024, 09:22 — ИА Регнум. В Мариуполе сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Об этом 27 июня сообщили в управлении ФСБ РФ по ДНР.

Кадр из видео

В ведомстве уточнили, что тайник заготовили украинские диверсионно-разведывательные группы в 2022 году. Содержимое схрона они планировали использовать для осуществления террористических акций в Мариуполе.

Всего из схрона изъяли шесть кумулятивных зарядов, 18 кг пластида, 11 мин МОН-50 и столько же гранатомётных выстрелов, девять ручных гранат, а также комплектующие для инициации взрыва.

Изъятую взрывчатку взрывотехники уничтожили на специализированном полигоне.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня в результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Артёмовском обнаружили схрон с оружием, сделанный украинскими правоохранителями для нацбатальонов ещё в 2014 году. В нём хранили 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолета ПМ, а также более 18,5 тысячи боеприпасов к ним.

Сотрудники Росгвардии и ФСБ 4 июня обнаружили крупный схрон с боеприпасами в жилом доме в Запорожской области. Он предназначался для украинских разведывательно-диверсионных групп. В тайнике находилось порядка 300 выстрелов к гранатомётам, более 8 тысяч патронов различного калибра, около 600 гранат и запалов к ним, взрыватели и огнепроводной шнур.

В ДНР 15 марта обнаружили тайник с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Схрон оборудовали в разрушенной постройке на юге региона ― в Волновахском районе республики.