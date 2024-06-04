Мелитополь, 4 июня, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили крупный схрон с боеприпасами в жилом доме в Запорожской области. Об этом говорится в опубликованном на сайте Росгвардии пресс-релизе.

Росгвардия

«В ходе отработки оперативной информации спецназовцы Росгвардии и сотрудники ФСБ обнаружили крупный схрон с боеприпасами в домовладении одного из населённых пунктов Запорожской области. Он предназначался для украинских разведывательно-диверсионных групп», — говорится в сообщении.

В Росгвардии уточнили, что в схроне находилось порядка 300 выстрелов к гранатомётам, более 8 тысяч патронов различного калибра, около 600 гранат и запалов к ним, взрыватели и огнепроводной шнур.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе, созданную для проведения диверсий против военнослужащих Черноморского флота, а также на объектах инфраструктуры. Были задержаны пять человек, которых завербовали на территории Запорожской области.

При обысках в домах подозреваемых были обнаружены три бомбы и несколько килограммов взрывчатых веществ, в том числе британского производства. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и подготовке теракта. Один из задержанных планировал совершить диверсию на военном аэродроме, второй — подорвать высокопоставленного офицера, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

30 мая сотрудники ФСБ задержали в Крыму четверых завербованных Киевом диверсантов, которым украинские спецслужбы поручили подорвать железнодорожное полотно на разных участках, чтобы парализовать движение поездов, в том числе составы военного назначения. Один из задержанных рассказал, что он должен был остановить взрывом поезд, по которому затем планировалось нанести ракетный удар.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконных приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. З ст. 222.1 УК РФ). При обысках у них изъяли четыре взрывных устройства (каждое весом в килограмм) из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества C-4.