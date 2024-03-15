Волноваха, ДНР, 15 марта, 2024, 07:39 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили тайник с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Схрон был оборудован на юге региона, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

«В разрушенной постройке обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin», — уточнили в ведомстве.

Схрон с иностранным вооружением нашли в Волновахском районе республики.

Силовики устанавливают лиц, причастных к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах украинских спецслужб.

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Как сообщало ИА Регнум, сотрудники военной полиции 22 февраля во время оперативных мероприятий нашли тайник с боеприпасами и иностранными документами в городе Мелитополе Запорожской области. Документ, предположительно, польского образца обнаружили вместе с медкнижками бойцов ВСУ в одном из заброшенных городских зданий, после чего его передали в соответствующие структуры для уточнения подробностей. Командир взвода батальона военной полиции с позывным Азот добавил, что во время отработки полученных при оперативной работе данных военные полицейские получили координаты здания, где, предположительно, находился тайник. При зачистке помещений здания выявили схрон, состоящий из четырёх гранат Ф-1, ручного гранатомёта и боеприпасов к стрелковому оружию.

В пресс-службе УФСБ по ДНР 13 февраля заявили об обнаружении секретных документов украинских спецслужб и заминированного схрона с оружием в Мариуполе. В тайнике были гранатомёт, пулемёт и автомат, а также документы СБУ под грифом «секретно», которые направили на исследование.