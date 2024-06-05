Донецк, 5 июня, 2024, 09:42 — ИА Регнум. В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Артёмовском был обнаружен схрон с оружием, сделанный украинскими правоохранителями для нацбатальонов ещё в 2014 году.

УФСБ по ДНР/ТАСС

«Обнаружено и изъято: автоматы АКС-74У — 20 штук, пистолеты ПМ — 184 штуки; боеприпасы к стрелковому оружию — 18 656 штук», — говорится в сообщении УФСБ.

Сообщается, что обнаруженное оружие ранее находилось на хранении в одном из складов, откуда было незаконно изъято и помещено в схрон, сделанный специально для украинских нацбатов.

Всё изъятое оружие будет передано для использования в подразделения Минобороны России, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая в Минобороны РФ сообщили, что бойцы инженерно-сапёрного подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России обнаружили в Авдеевке (ДНР) и обезвредили схрон ВСУ с вооружением и боеприпасами иностранного производства.

В конце января в Мелитополе Запорожской области российские военные обнаружили схрон ВСУ с токсическим химикатом — аналогом боевого отравляющего вещества психотропного действия «Би-Зет». Это соединение входит в список токсичных химикатов Конвенции о запрещении разработки, производства, применения и накопления химического оружия.

В начале февраля в Артёмовском районе ДНР сотрудники ФСБ и Росгвардии нашли тайник с иностранным оружием. В нём находились противотанковые гранатомёты производства Польши и Чехии, противотанковые и противопехотные мины, взрыватели.