Москва, 26 июня, 2024, 17:51 — ИА Регнум. В Российской детской клинической больнице в Москве прооперировали четверых детей, которые пострадали 23 июня в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Пациенты находятся в стабильном состоянии, сообщили 26 июня в пресс-службе РДКБ.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Завотделением реконструктивно-пластической хирургии Антон Нарбутов рассказал, что хирурги провели экстренное оперативное вмешательство восьмилетнему ребёнку в первые сутки вскоре после его госпитализации.

Ещё двоим детям операции сделали вчера, и сегодня торакоскопическую операцию провели четвёртому ребёнку.

«Такое малоинвазивное вмешательство позволит пациентам в более раннем периоде перейти к этапу восстановления. Все дети в стабильном состоянии, и двое уже переведены в профильные отделения, где находятся вместе с родителями», — сообщил Нарбутов.

Врач также рассказал, что в реанимации после операций находятся ещё двое детей. В отделения из реанимации их переведут в ближайшие дни.

В больнице сообщили, что детям оказывают комплексную высокотехнологичную помощь. Специалисты оценивают динамику состояния каждого из детей как положительную. После стабилизации состояния дети пройдут курсы реабилитации.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня ВСУ атаковали Крым пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты перехватила система ПВО. Боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. В результате погибли четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Ещё 153 человека пострадали.

В ведущие медучреждения Москвы направили 22 человека, в том числе 12 детей. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что по состоянию на 25 июня в больницах Севастополя и Москвы находятся 77 пострадавших. Состояние 14 пациентов врачи оценивают как тяжёлое.

В Минобороны назвали США страной, ответственной за гибель мирных жителей, поскольку АTACMS Киев получает от Пентагона. Полётные задания в ракеты вводят американские военные, используя данные спутниковой разведки США.