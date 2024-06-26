Москва, 26 июня, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Разногласие и критика президента Франции Эммануэля Макрона возникли после того, как французский лидер объявил о роспуске Национального собрания. Такое мнение 26 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, комментируя выводы обозревателя агентства Bloomberg Сэми Адгирни о том, что Макрон стал «токсичным» для союзников.

DYLAN MARTINEZ/POOL/EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

Фёдоров отметил, что решение о роспуске Национального собрания Франции стало неожиданностью для сторонников Макрона и депутатов от президентского большинства в парламенте, это произвело шоковый эффект на всех его соратников. Это решение также удивило главных оппонентов французского лидера — Марин Ле Пен и Жордана Барделла, возглавляющего партию «Национальное объединение».

«Поражение на выборах в Европарламент было настолько значительным, что Макрон решил не откладывать роспуск Национального собрания. Однако коллеги по партии и блоку не поддержали это решение Макрона, считая его опасным и недальновидным. Они заявляли, что этим президент убил правящую коалицию. Даже премьер-министр Габриэль Атталь, назначенный президентом на этот пост в начале января, дал понять, что теперь доверие к Макрону будет зависеть от народа. Большинство министров, которые уйдут в отставку после выборов, будут переизбираться в своих округах. Некоторые из них могут не получить свой мандат и будут вынуждены покинуть правительство. Лидер партии «Горизонты» Эдуар Филипп также заявил, что его партия пойдёт на выборы отдельно, не в блоке с Макроном. Это также является показательным», — пояснил эксперт.

Он добавил, что размежевание началось в президентском большинстве в парламенте. Многие рядовые парламентарии также озлоблены. Шок перерос в раздражение и неприязнь к Макрону, поскольку депутаты вынуждены также переизбираться. В результате проправительственный блок начал трещать по швам.

Фёдоров предположил, что, скорее всего, наибольшим выгодоприобретателем в этой ситуации является партия Марин Ле Пен, которая единолично лидирует перед первым туром голосования. По разным подсчётам, за неё в первом туре планируют голосовать около 36% избирателей.

По его мнению, скорее всего, ни один из блоков (ни макроновский центр, ни левый, ни правый) не наберёт большинства голосов. Поэтому французским политикам снова придётся искать коалиции или думать о том, как организовать большинство в Национальном собрании, которое могло бы выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра от своего имени.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 9 июня заявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов в стране после объявления первых итогов голосования в Европарламент. Своё решение он объяснил тем, что Франция нуждается «в ясном парламентском большинстве». Согласно первым итогам выборов в Европейский парламент, партия Макрона «Ренессанс» набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%).

Позже стало известно, что решение Макрона распустить Национальное собрание (парламент) вызвало хаос и недовольство среди его однопартийцев. Против решения Макрона, в частности, выступили премьер-министр Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве.

Экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что макронизму во Франции пришёл конец.

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что если завтра не станет макронизма, то такую потерю во Франции никто не заметит, так как у этого «виртуального» движения нет глубоких корней во французском обществе. Он отметил, что после ухода Макрона от этого движения, скорее всего, не останется и следа. Сенатор пояснил, что общался с руководством всех ведущих политических сил Франции. По его мнению, у депутатов — однопартийцев президента Франции Эммануэля Макрона «нет глубоких знаний и продуманных убеждений, а их головы забиты либеральными лозунгами и словесными кодами».

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен 25 июня заявил, что его ведомство опасается беспорядков во время досрочных парламентских выборов в стране. По словам министра, МВД ожидает нападений от радикальных исламистов, а также от участников ультраправых и ультралевых движений.