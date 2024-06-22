Париж, 22 июня, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Макронизму во Франции пришёл конец. Об этом заявил экс-президент страны Франсуа Олланд.

Zuma/TASS Экс-президент Франции Франсуа Олланд

По его словам, наилучшим образом положение дел во Франции охарактеризовал бывший премьер-министр страны Эдуард Филипп, который ранее заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «убил президентское большинство».

«Макронизму пришёл конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», — приводит слова Олланда французское агентство AFP.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня после объявления первых итогов голосования в Европарламент Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов в парламент республики. На европейских выборах партия Макрона смогла набрать в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая политическая сила «Национальное объединение» (32%), которую возглавляет Марин Ле Пен.

Позже стало известно, что решение Макрона распустить Национальное собрание (парламент) вызвало хаос и недовольство среди его однопартийцев.

Отмечалось, что против решения Макрона, в частности, выступили премьер-министр Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве.