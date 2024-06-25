Париж, 25 июня, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Франции опасается беспорядков во время досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палата парламента) республики, заявил 25 июня на телеканале CNews глава МВД Жеральд Дарманен.

РИА Новости / Ирина Калашникова

«У нас есть данные разведывательных служб, о возможных беспорядках [в день первого тура] 30 июня и особенно в день второго тура — 7 июля», — сказал он.

По словам Дарманена, ведомство ожидает нападений от радикальных исламистов, а также от участников ультраправых и ультралевых движений. Он подчеркнул, что МВД готовится к этому и задействует правоохранителей для предотвращения нарушений правопорядка, чтобы избиратели смогли проголосовать.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня президент Франции Эммануэль Макрон после провала его партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы. Он объяснил это решение тем, что стране нужно чёткое парламентское большинство.

Радиостанция Europe 1 сообщила 11 июня, что Макрон обсуждал с окружением возможность своей отставки в случае победы на выборах правых сил. Он после этого заявил, что не будет уходить с поста президента при любом исходе парламентских выборов.

15 июня в Париже прошло шествие против ультраправой партии «Национальное объединение». Почти сразу после этого начались беспорядки. Митингующие бросали камни в правоохранителей, полицейские применили слезоточивый газ. По информации полиции, в акции участвовали 75 тыс. человек.