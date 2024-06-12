Париж, 12 июня, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание (парламент) вызвало хаос и недовольство среди его однопартийцев. Об этом 11 июня сообщило агентство Bloomberg.

ИА Регнум Макрон, выборы в Европарламент

«Представители партии «Ренессанс», возглавляемой Макроном, всё ещё пытаются примириться с этим решением. Некоторые отреагировали на это с гневом, другие попытались понять политическую логику», — говорится в материале.

По информации источника, против решение Макрона, в частности, выступили премьер-министр Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве.

Как напомнило агентство, Макрон решил инициировать перевыборы в парламент в попытке вернуть себе политическую инициативу после того, его партия потерпела тяжёлое поражение на европейских выборах, которые завершились 9 июня.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции 9 июня после объявления первых итогов голосования в Европарламент объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов в парламент республики. На европейских выборах партия Макрона смогла набрать в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая политическая сила «Национальное объединение» (32%), которую возглавляет Марин Ле Пен.