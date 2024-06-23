Париж, 23 июня, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Если завтра не станет макронизма, то такую потерю во Франции никто не заметит, так как у этого «виртуального» движения нет глубоких корней во французском обществе. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя и соглашаясь с заявлением бывшего президента страны Франсуа Олланда.

Сергей Корсун ИА Регнум Эммануэль Макрон

«После ухода Макрона от этого движения, скорее всего, не останется и следа», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор пояснил, что общался с руководством всех ведущих политических сил Франции. По его мнению, у депутатов — однопартийцев президента Франции Эммануэля Макрона «нет глубоких знаний и продуманных убеждений, а их головы забиты либеральными лозунгами и словесными кодами».

Как сообщало ИА Регнум, макронизму во Франции пришёл конец, заявил Франсуа Олланд 22 июня.

По мнению политика, наилучшим образом ситуацию во Франции охарактеризовал бывший премьер-министр страны Эдуард Филипп, который ранее говорил, что французский лидер Макрон «убил президентское большинство».

9 июня после объявления первых итогов голосования в Европарламент Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов в парламент республики. На европейских выборах партия Макрона смогла набрать в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая политическая сила «Национальное объединение» (32%), которую возглавляет Марин Ле Пен.

Позже стало известно, что решение Макрона распустить Национальное собрание (парламент) вызвало хаос и недовольство среди его однопартийцев.

Руководство Франции должно в срочном порядке отменить антироссийские санкции, чтобы восстановить экономику страны. Об этом заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, подчеркнув, что макронизм убивает страну.