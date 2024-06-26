Макрон стал «токсичным» для союзников, пишут СМИ
Bloomberg: Макрон стал «токсичным» для союзников перед выборами в парламент
Париж, 26 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Популярность президента Франции Эммануэля Макрона падает, и потому кандидаты на предстоящих выборах в парламент могут от него дистанцироваться. Такое мнение 26 июня высказал обозреватель агентства Bloomberg Сэми Адгирни со ссылкой на источники.
По его словам, ослабление популярности французского лидера признало руководство подразделения по связям с общественностью Елисейского дворца. Из-за этого ближайшие сторонники Макрона боятся, что он стал для них «токсичным», а десятки сопровождавших французского лидера в ходе политической карьеры депутатов теперь хотят изменить тактику предвыборной кампании.
Обозреватель уточнил, что большая часть проправительственных кандидатов на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции в своих агитационных листовках не разместила изображение Макрона. При этом даже такие политические тяжеловесы из числа ближайших соратников французского президента, как министр финансов Брюно Ле Мэр и премьер-министр Габриэль Атталь, также стараются держаться от него в стороне.
Близкий к президенту Франции источник заявил автору, что кандидаты не используют образ президента, так как это выборы в парламент, а не главы государства, однако признал, что пропрезидентские силы могут на них проиграть.
Обозреватель напомнил, что, в случае проигрыша партии Макрона на парламентских выборах, действующий президент страны будет контролировать только вопросы обороны и иностранных дел, а внутренние дела страны, в том числе финансовая политика, относятся к обязанностям премьер-министра.
Как сообщало ИА Регнум, с 6 по 9 июня состоялись выборы в Европарламент, по итогам которых партия Макрона заняла второе место с 15,4% голосов, набрав в два раза меньше голосов, чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%). Президент Франции после того, как стали известны их первые итоги, объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов.
Радиостанция Europe 1 сообщила 11 июня, что французский лидер после этого обсуждал с окружением возможность своей отставки в случае победы на выборах правых партий. При этом позднее Макрон заявил, что не будет уходить с поста главы государства при любом итоге выборов в нижнюю палату парламента страны.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен 25 июня заявил, что его ведомство опасается беспорядков во время досрочных парламентских выборов в стране. По словам министра, МВД ожидает нападений от радикальных исламистов, а также от участников ультраправых и ультралевых движений.