Париж, 26 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Популярность президента Франции Эммануэля Макрона падает, и потому кандидаты на предстоящих выборах в парламент могут от него дистанцироваться. Такое мнение 26 июня высказал обозреватель агентства Bloomberg Сэми Адгирни со ссылкой на источники.

AP/TASS

По его словам, ослабление популярности французского лидера признало руководство подразделения по связям с общественностью Елисейского дворца. Из-за этого ближайшие сторонники Макрона боятся, что он стал для них «токсичным», а десятки сопровождавших французского лидера в ходе политической карьеры депутатов теперь хотят изменить тактику предвыборной кампании.

Обозреватель уточнил, что большая часть проправительственных кандидатов на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции в своих агитационных листовках не разместила изображение Макрона. При этом даже такие политические тяжеловесы из числа ближайших соратников французского президента, как министр финансов Брюно Ле Мэр и премьер-министр Габриэль Атталь, также стараются держаться от него в стороне.

Близкий к президенту Франции источник заявил автору, что кандидаты не используют образ президента, так как это выборы в парламент, а не главы государства, однако признал, что пропрезидентские силы могут на них проиграть.

Обозреватель напомнил, что, в случае проигрыша партии Макрона на парламентских выборах, действующий президент страны будет контролировать только вопросы обороны и иностранных дел, а внутренние дела страны, в том числе финансовая политика, относятся к обязанностям премьер-министра.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 по 9 июня состоялись выборы в Европарламент, по итогам которых партия Макрона заняла второе место с 15,4% голосов, набрав в два раза меньше голосов, чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%). Президент Франции после того, как стали известны их первые итоги, объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов.

Радиостанция Europe 1 сообщила 11 июня, что французский лидер после этого обсуждал с окружением возможность своей отставки в случае победы на выборах правых партий. При этом позднее Макрон заявил, что не будет уходить с поста главы государства при любом итоге выборов в нижнюю палату парламента страны.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен 25 июня заявил, что его ведомство опасается беспорядков во время досрочных парламентских выборов в стране. По словам министра, МВД ожидает нападений от радикальных исламистов, а также от участников ультраправых и ультралевых движений.