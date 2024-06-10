Париж, 10 июня, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 9 июня заявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов в стране после объявления первых итогов голосования в Европарламент.

Официальный сайт президента Франции Эммануэль Макрон

«Я распускаю Национальное собрание, а затем подпишу указ о проведении парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, и второй — 7 июля», — сказал Макрон в видеообращении к нации.

Своё решение он объяснил тем, что Франция нуждается «в ясном парламентском большинстве».

Согласно первым итогам выборов в Европейский парламент, партия Макрона «Ренессанс» набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%).

Как сообщало ИА Регнум, общая предварительная явка на выборах в Европарламент составила 51%, показали первые итоги. В пресс-службе законодательного органа отметили, что показатели уже превысили итоги выборов 2019 года, а для Европы «это очень хорошо».

Надежды Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, что их страны после предстоящих выборов в Европарламент останутся лидерами в Евросоюзе, вероятно, не сбудутся, так как остальные лидеры ЕС считают их «хромыми утками». Об этом говорится в статье, опубликованной 28 мая американской газетой Politico.