Канберра, 26 июня, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Самолёт с освобождённым из британской тюрьмы журналистом и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем благополучно совершил посадку в Австралии, сообщил телеканал ABC.

TASS /EPA Джулиан Ассанж

Уточнялось, что воздушное судно приземлилось в аэропорту столицы страны Канберры.

«Потрясающе. Это так хорошо. Это очень хорошо. Посмотрите на этот самолёт. Это потрясающе», — заявил телеканалу брат Ассанжа Габриэль Шиптон, наблюдавший за приземлением воздушного судна.

По данным FlightRadar24, за полётом борта с Ассанжем следили более 54 000 человек.

Как передавало ИА Регнум, WikiLeaks 25 июня сообщил, что Ассанж вышел на свободу. Это произошло после того, как суд Лондона 24 июня принял решение отпустить Ассанжа под залог из британской тюрьмы Белмарш. В этом учреждении журналист находился под арестом 1901 день. На следующий день самолёт с Ассанжем вылетел на остров Сайпан. Он прослезился после освобождения в зале суда на американском острове. Судья Рамона Манглона после оглашения вердикта поздравила Ассанжа с грядущим днём рождения и выразила надежду, что Ассанж начнёт новую жизнь позитивно.

Отмечалось, что Ассанж заключил с американским минюстом сделку. Согласно ей основатель WikiLeaks признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации. США обвиняли Ассанжа в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории страны случаем раскрытия секретных документов. Ему предъявили 18 обвинений, в рамках которых совокупное наказание достигает 175 лет тюрьмы

26 июня газета The Guardian сообщила, что Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию в рамках сделки по освобождению.

На брифинге 25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано давать комментарии в связи с освобождением Ассанжа. Неизвестно, на каких условиях его освободили и пошёл ли журналист на сделку, отметил представитель Кремля.

В МИД отметили, что условия, на которых освободили из тюрьмы австралийского репортёра, нельзя считать ни положительным, ни отрицательным исходом дела. Замглавы ведомства Сергей Рябков добавил, что у Ассанжа сложный жизненный путь и он, вероятно, продолжит двигаться дальше. Он пожелал основателю WikiLeaks, чтобы у него всё было хорошо.