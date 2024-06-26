Вашингтон, 26 июня, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Австралийского журналиста Джулиана Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию в рамках сделки по освобождению. Об этом в среду, 26 июня, сообщило британское издание The Guardian.

Джулиан Ассанж

«Джулиан Ассанж должен дать WikiLeaks указание уничтожить информацию и предоставить письменные показания. Американские адвокаты остались удовлетворены этим условием», — говорится в материале.

На судебных слушаниях, прошедших на тихоокеанском острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов), Ассанж признал свою вину по уголовному обвинению в рамках сделки с властями США. Ему инкриминировали публикацию секретных документов. Сделка со следствием позволит журналисту вернуться на родину.

Под арестом в Великобритании, где Ассанж ожидал экстрадиции в США, он находился 1901 день. 20 июня Верховный суд Лондона выразил сомнение в способности американских властей гарантировать соблюдение его прав в случае его экстрадиции и вынес решение в пользу основателя WikiLeaks.

Как передавало ИА Регнум, международная неправительственная организация «Репортёры без границ» (RSF) назвала решение Верховного суда Лондона освободить Ассанжа из тюрьмы победой для журналистики и свободы СМИ. Также отмечалось, что это объединение с самого начала боролась за освобождение основателя WikiLeaks.