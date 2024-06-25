* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 25 июня, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Приговорённую к 27 годам за теракт в Санкт-Петербурге Дарью Трепову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) отправили из СИЗО в колонию для отбывания наказания, сообщил 25 июня журналистам её адвокат Даниил Берман.

Алексей Даничев/РИА Новости Дарья Трепова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Дарья Трепова вчера убыла из СИЗО-5 на Арсенальной улице в Санкт-Петербурге для отбытия наказания в одном из регионов Российской Федерации», — сообщил Берман.

Как сообщало ИА Регнум, Второй Западный окружной военный суд 25 января приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Также суд приговорил её и к выплате штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Суд признал Трепову виновной в организации теракта в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Она вручила статуэтку со взрывчаткой военкору Максиму Фомину (Владлену Татарскому) на его творческом вечере. Прогремел взрыв, Татарский погиб, ещё 40 присутствующих на мероприятии человек пострадали.

На допросе Трепова призналась, что выполняла поручение украинских кураторов, рассчитывая уехать на Украину. Согласно результатам проверки на полиграфе, она знала о содержимом статуэтки. На суде она заявила, что сожалеет о содеянном.

Генпрокуратура требовала для Треповой 28 лет лишения свободы. Кроме того, приговор обжаловал адвокат. Апелляционный военный суд 20 мая признал приговор суда от 25 января законным.