Москва, 26 июня, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Директора и главного врача частной медицинской клиники в Москве суд признал виновными в организации незаконной миграции. Также на скамье подсудимых оказалась их сообщница. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным следствия, фигуранты обеспечили нелегальный въезд в страну более чем 150 мигрантам. За подготовку иностранцам подложных приглашений на прохождение медосвидетельствования по несуществующим заболеваниям они получали денежные вознаграждения от 10 до 40 тысяч рублей.

«В действительности во врачебной помощи приезжие граждане не нуждались и проходить лечение в данном учреждении не намеревались», ― пояснили в правоохранительном ведомстве.

Используя поддельные документы, мигранты въезжали в страну с целью дальнейшего проживания и трудоустройства.

Суд назначил двум осуждённым наказание в виде полутора лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Сообщницу приговорили к одному году лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая правоохранители задержали в Тульской области 15 человек по делу об организации незаконной миграции. Среди фигурантов — сотрудники управления по делам миграции регионального управления МВД.

СК 19 апреля сообщил о задержании члена преступной группы, обвиняемого в организации незаконной миграции. В его квартире провели обыск и обнаружили документы, подтверждающие его причастность к преступной деятельности. По данным следствия, обвиняемый за деньги помогал расселять незаконных мигрантов в квартирах в Москве, собственники которых умерли.

В Смоленской и Брянской областях 10 апреля задержали восемь из десяти участников преступного сообщества, которое занималось осуществлением незаконной миграции. В СК уточнили, что в сообществе также состоял начальник районного отдела записи актов гражданского состояния. Организатора и ещё одного участника разыскивают.

По версии следствия, в 2022 году преступное сообщество за десятки тысяч рублей обеспечило фиктивное признание отцовства граждан Таджикистана и Узбекистана над семью несовершеннолетними для получения российского паспорта в упрощённом порядке.

В Москве 8 апреля возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции и незаконной выдаче сертификатов о владении русским языком. Следователи установили причастность к схеме сотрудников Института русского языка имени А. С. Пушкина. Они выдавали сертификаты мигрантам, которые не владели русским языком.