Москва, 8 апреля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В Москве следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции и незаконной выдаче сертификатов о владении русским языком. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

РИА Новости / Светлана Шевченко

По данным следствия, в декабре 2023 года группа людей, в том числе сотрудники Института русского языка имени А. С. Пушкина, организовала незаконную выдачу сертификатов иностранцам.

«Была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющая часть иностранцев такими знаниями не обладала. В результате преступных действий им незаконно оформляли вид на жительство в Московском регионе.

Всего установили и задержали пятерых подозреваемых. У них дома и на работе провели обыски. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Как передавало ИА Регнум, в Москве уволили главу отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева. Кроме того, ещё одного сотрудника полиции отстранили от исполнения обязанностей, в отношении него МВД начало служебную проверку. Ранее сообщалось, что их заподозрили в фиктивной постановке иностранцев на учёт.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства поручил МВД, другим правоохранителям и спецслужбам совместно с правительством и с администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

МВД разработало законопроект по сокращению режима временного пребывания иностранных граждан. По предложению ведомства, иностранцы могут находиться в России суммарно не более 90 суток в течение календарного года. Кроме того, министерство предложило усилить контроль в отношении работодателей и заказчиков, привлекающих в Россию иностранную рабочую силу.