Москва, 19 апреля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. В Москве пресекли деятельность участника преступной группы, обвиняемого в организации незаконной миграции, сообщили 19 апреля в столичном Следственном комитете.

Рогулин Дмитрий/ТАСС

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали 33-летнего мужчину, ему предъявили обвинение. В квартире и по месту работы обвиняемого прошли обыски, в ходе которых нашли документы, указывающие на его причастность к преступлениям. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

По версии следствия, задержанный до сентября 2023 года действовал в составе организованной группы с целью личного обогащения. Он создал условия для организации незаконной миграции на территории Северного административного округа Москвы. Так, задержанный и его соучастники заселяли незаконно прибывших в страну иностранцев, в квартиры, собственники которых скончались.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Смоленской и Брянской областях задержали восемь участников преступного сообщества, которое занималось осуществлением незаконной миграции. По версии следствия, в 2022 году преступное сообщество обеспечило фиктивное признание отцовства граждан Таджикистана и Узбекистана над семью несовершеннолетними для получения российского паспорта в упрощённом порядке.

В Москве 8 апреля следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Задержали пять подозреваемых, у них дома и на работе прошли обыски. По версии следствия, они незаконно выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком.