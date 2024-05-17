Тула, 17 мая, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Правоохранители задержали в Тульской области 15 человек по делу об организации незаконной миграции, сообщила 17 мая пресс-служба регионального управления СК.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Среди фигурантов — сотрудники управления по делам миграции УМВД по Тульской области», — процитировала пресс-службу «Российская газета».

Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям 285 УК о злоупотреблении служебными полномочиями и 321 УК об организации незаконной миграции. Расследование проводят сотрудники СК и ФСБ.

Кроме того, в связи с выявлением участия в преступной схеме сотрудников полиции тульский главк МВД проведёт собственную проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля СК сообщил о задержании члена преступной группы, обвиняемого в организации незаконной миграции. В его квартире провели обыск и обнаружили документы, подтверждающие его причастность к преступной деятельности. Как установили следователи, обвиняемый за деньги помогал расселять незаконных мигрантов в квартирах в Москве, собственники которых умерли.

8 апреля в Москве возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции и незаконной выдаче сертификатов о владении русским языком. Следователи установили причастность к схеме сотрудников Института русского языка имени А. С. Пушкина. Они выдавали сертификаты мигрантам, которые не владели русским языком.