Брянск, 10 апреля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. В Смоленской и Брянской областях задержаны участники преступного сообщества, которое занималось осуществлением незаконной миграции. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

«Следственными органами СК России по Брянской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210, ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, а также организация незаконной миграции). По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 8 жителей Смоленской и Брянской областей», — сказано в сообщении ведомства.

По данным СК, 30-летний житель Тверской области создал преступное сообщество с целью организации незаконной миграции. В сообщество вступили не менее девяти жителей Смоленской и Брянской областей, включая начальника районного отдела записи актов гражданского состояния, уточнили в Следственном комитете.

По версии следствия, в 2022 году преступное сообщество за десятки тысяч рублей обеспечило фиктивное признание отцовства граждан Таджикистана и Узбекистана над семью несовершеннолетними для получения российского паспорта в упрощённом порядке.

«Следователями СК России и полицейскими при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Брянской области задержаны восемь активных участников преступной организации. Организатор, являющийся также гражданином Республики Таджикистан, и ещё один участник преступного сообщества в настоящее время находятся в розыске», — добавили в СК.

Отмечается, что подозреваемым в ближайшее время предъявят обвинения и изберут меры пресечения.

Кроме того, следователи проводят процессуальные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия по установлению других эпизодов и участников деятельности преступного сообщества, заключили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля в Москве следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Были установлены и задержаны пять подозреваемых, у них дома и на работе прошли обыски.

По данным следствия, в декабре 2023 года группа граждан, в том числе сотрудники Института русского языка им. Пушкина, организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. Подавляющая часть иностранных граждан указанными знаниями не обладали, отмечали следователи. В результате преступных действий мигрантам незаконно оформляли вид на жительство в Московском регионе.

9 апреля Черёмушкинский суд Москвы избрал троим подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определённых действий.

Также стало известно, что в Москве уволили главу отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева. Кроме того, ещё одного сотрудника полиции отстранили от исполнения обязанностей, в его отношении МВД начало служебную проверку. Ранее сообщалось, что этих сотрудников заподозрили в фиктивной постановке иностранцев на учёт.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства поручил МВД, другим правоохранителям и спецслужбам совместно с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Кроме того, Госдума на пленарном заседании 10 апреля приняла в первом чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. В пояснительной записке говорилось, что законопроект направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ.