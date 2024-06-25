Москва, 25 июня, 2024, 19:16 — ИА Регнум. В нынешнем мировом порядке сохраняются высокие риски прямого вооружённого конфликта ядерных держав, заявил 25 июня заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на полях «Примаковских чтений».

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«Мы пришли к выводу, что сегодня риски прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, высоки», — сказал дипломат.

Замминистра подчеркнул, что для нынешней ситуации не подобрать легких решений.

Он добавил, что западные страны недооценивают готовность России в любой ситуации обеспечить свои интересы. Не хочется предполагать, что это упущение будет иметь трагические последствия, отметил Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня о сохраняющемся риске ядерного столкновения предупредили в МИД Турции. Глава министерства Хакан Фидан отметил, что этот риск будет сохраняться, пока не завершится конфликт на Украине.

29 мая в США президента Джо Байдена призвали поговорить с российским лидером Владимиром Путиным из-за угрозы ядерной войны. Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что жизни людей находятся в опасности из-за угрозы ядерной войны в мире. По его мнению, чтобы нивелировать эти риски, глава Белого дома должен вступить в переговоры с Путиным.

Незадолго до этого, 20 мая, в КНДР заявили о повышении готовности к ядерному сдерживанию из-за США. В МИД страны заявили, что вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию, чтобы подготовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США.

7 июня Путин отметил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Глава государства также призвал не говорить на эту тему всуе, подчеркнув, что у Москвы нет необходимости в использовании ЯО. Он вновь отметил, что в вопросе о возможности применения ядерного оружия Москва руководствуется соответствующей доктриной, и добавил, что доктрина является «живым инструментом» и в неё при необходимости могут внести изменения.