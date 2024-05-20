Пхеньян, 20 мая, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Действия Соединённых Штатов Америки, в том числе недавно проведённое Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго США, вынуждают Корейскую Народно-Демократическую Республику повысить свою готовность к ядерному сдерживанию. Об этом говорится в распространённом 20 мая заявлении представителя министерства иностранных дел КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права», — приводит текст заявления Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что проведённое США субкритическое ядерное испытание подрывает глобальную безопасность, оказывает негативное влияние на стратегический паритет и создаёт напряжённость между ведущими ядерными державами, а также ускоряет глобальную гонку вооружений.

Представитель МИД КНДР подчеркнул, что Соединённые Штаты, будучи единственным в мире государством, применившим ядерное оружие, не имеют права указывать на ядерную угрозу, якобы исходящую от других стран.

NSSA провело субкритическое испытание на ядерном полигоне в штате Невада 14 мая, в ходе которого специалисты получили данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках. Эти данные планируют использовать для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надёжности и эффективности ядерного арсенала США.

Как рассказал ИА Регнум главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, проведённое Соединёнными Штатами субкритическое ядерное испытание носит сугубо технических смысл и нацелено на подтверждение надёжности имеющихся у США ядерных боеприпасов. Он указал, что подобные испытания не противоречат никаким международным договорённостям и не провоцируют эскалацию гонки вооружений.