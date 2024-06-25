Анкара, 25 июня, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Риск ядерного столкновения будет сохраняться, пока не завершится конфликт на Украине, заявил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Habertürk.

gazetemanifesto.com Хакан Фидан

«Это именно то, о чём мы предупреждали с самого начала. Пока конфликт продолжается, риск (ядерного столкновения. — Прим. ред.) будет сохраняться. От этого никуда не деться», — указал он.

По мнению Фидана, конфликт на Украине, в рамках которого каждая из сторон использует методы, меняющие ход событий, может спровоцировать ситуацию, когда «искра» вооружённого противостояния распространится на другие регионы.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что России и Соединённым Штатам Америки необходимо вновь сесть за стол переговоров, чтобы выработать соглашение о недопущении использования ядерного оружия. По его словам, ядерным державам необходимо дать соответствующие обязательства и согласиться с тем, что никто не применит ядерное оружие первым.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня подчеркнул, что Москва, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Также он отметил, что у России нет необходимости в его использовании.