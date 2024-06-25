Уфа, 25 июня, 2024, 19:35 — ИА Регнум. В Башкирии суд обязал предпринимателей выплатить 800 тысяч рублей за моральный вред, причинённый жителю Салавата после отравления шаурмой в кафе. Об этом 25 июня сообщает Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан в Telegram-канале.

Кадр из видео «Яндекс. Карты»

Отмечается, что в апреле 2023 года мужчина купил шаурму в кафе и употребил её в пищу, вскоре он почувствовал себя плохо. Его родители вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в реанимацию городской больницы города Салавата в критическом состоянии (кома) — у него отказали почки, печень и лёгкие. После выхода из комы мужчину транспортировали в Республиканскую клиническую больницу им. Куватова по линии санавиации. Там он проходил длительное лечение в реанимации, а затем был переведён в отделение нефрологии.

Из больницы его выписали с клиническим диагнозом «острый тубулоинтерстициальный нефрит тяжелого течения на фоне сальмонеллеза, вызванного Salmonella enteritidis, гемодиализ, трахеостомия, деканюляция трахеи».

Салаватский городской суд частично удовлетворил иск пострадавшего к индивидуальным предпринимателям о компенсации морального вреда.

«Суд постановил взыскать в пользу жителя города Салават компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 24 июня судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан оставила решение Салаватского городского суда без изменений.

По словам потерпевшего, который работает таксистом, после случившегося он стал хуже запоминать информацию. Также у него проблемы с лёгкими, а почки необходимо постоянно проверять.

«Сейчас память похуже стала. Лёгкие частично, почки надо проверять постоянно», — сообщил мужчина корреспонденту ИА Регнум.

Он утверждает, что ситуация в этом кафе не изменилась.

«В кафе ничего не поменялось. Как было, так и осталось. Просто там работают ребята из ближнего зарубежья. Если всё делать как положено, то шаурма будет стоить 600 рублей», — уточнил пострадавший.

По словам мужчины, сейчас все его доходы уходят на оплату обследований и лечения. На эти цели он уже потратил около 1,4 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Бурятии 14 человек заразились сальмонеллёзом после того, как съели шаурму, купленную в одном из киосков в Джижинском районе республики. Было возбуждено уголовное дело по статье о производстве в целях сбыта и сбыте товаров и продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Работа заведения была приостановлена.

В феврале 2024 года в Иркутске девять взрослых и двое детей были госпитализированы после того, как купили шаурму в одном из городских кафе. Отравившиеся находились в состоянии средней тяжести. В кафе были выявлены нарушения санитарных требований, его работа была приостановлена. Владелец заведения и повар были помещены под стражу.

В Москве более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки, возбуждено уголовное дело. Дело возбудили из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время следователи проводят обыски, допрашивают потерпевших и свидетелей.

В России 24 июня зафиксировали первый случай смерти от ботулизма после массового отравления. В Костроме скончался 21-летний житель. Врачи не смогли спасти молодого человека, так как он слишком поздно обратился за помощью. Мужчина почувствовал недомогание, когда находился в Нижнем Новгороде, но скорую вызвал лишь на следующий день, вернувшись в Кострому.

24 июня стало известно, что специалисты Роспотребнадзора в разных регионах изъяли из оборота свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, которая могла стать причиной заболевания. В отдельных регионах выявляют случаи ботулизма у людей, которые попробовали опасную продукцию, находясь в других субъектах, добавили в ведомстве. Ситуацию держат на контроле.

Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». Должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову. Суд также арестовал повара Карима Норматова.

Из столичных больниц выписали 177 человек, попавших туда с диагнозом ботулизм. По состоянию на 25 июня в Москве из оборота изъяли пищевую продукцию общим весом более 96 тонн, из которых более 46 тонн уже уничтожили на мусоросжигательном заводе в Москве.

8 апреля пресс-служба национальной системы мониторинга качества сообщила, что Роскачество исследовало шаурму 29 торговых марок, произведённую в Москве и Петербурге, лишь одна из них оказалась безопасной для здоровья. В 27 случаях было выявлено повышенное содержание КМАФАнМ (обсеменение продукта микробами), также в некоторых из закупленных для проверки продуктах выявили повышенное содержание бактерий группы кишечной палочки, колиформных бактерий, золотистого стафилококка и листерий.