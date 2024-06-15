Москва, 15 июня, 2024, 21:52 — ИА Регнум. В Москве более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

«По данным следствия, в период с 14 по 15 июня в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось более десяти человек. Установлено, что данные лица заказывали продукты питания через службы доставки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбудили из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время следователи проводят обыски, допрашивают потерпевших и свидетелей.

Как сообщало ИА Регнум, управление Роспотребнадзора в Москве 15 июня сообщило о приостановке продажи «Салата лобио» от ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Гастропорт». Ведомство проводит эпидемиологическое расследование из-за госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм.

В апреле Роскачество провело исследования шаурмы 29 торговых марок, работающих в Москве и Петербурге. Безопасной для здоровья оказалась только одна из них. В ходе экспертизы в продукции выявили повышенное содержание бактерий группы кишечной палочки, колиформных бактерий, золотистого стафилококка и листерий. К подобному приводит несоблюдение гигиены и антисанитария, отметили в ведомстве.