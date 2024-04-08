Москва, 8 апреля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Роскачество исследовало шаурму 29 торговых марок, произведённую в Москве и Петербурге, лишь одна из них оказалась безопасной для здоровья, сообщила 8 апреля пресс-служба национальной системы мониторинга качества.

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В 27 случаях было выявлено повышенное содержание КМАФАнМ (обсеменение продукта микробами), также в некоторых из закупленных для проверки продуктах выявили повышенное содержание бактерий группы кишечной палочки, колиформных бактерий, золотистого стафилококка и листерий.

«Исследование показало: как бы ни закрутили этот популярный продукт и под каким бы соусом и названием вам его ни продали (шаурма, шаверма, донер или ролл), две главные проблемы — наличие опасных бактерий и отсутствие маркировки — по-прежнему остаются нерешёнными», — сказано в сообщении.

Подобные нарушения свидетельствуют о несоблюдении гигиены и антисанитарии, отметила пресс-служба. Роскачество провело работу с производителями и торговыми сетями, а Роспотребнадзор выдал предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года в Иркутске девять взрослых и двое детей были госпитализированы после того, как купили шаурму в одном из городских кафе. Отравившиеся находились в состоянии средней тяжести. В кафе были выявлены нарушения санитарных требований, его работа была приостановлена. Владелец заведения и повар были помещены под стражу.

В ноябре 2023 года в Бурятии 14 человек заразились сальмонеллёзом после того, как съели шаурму, купленную в одном из киосков в Джижинском районе республики. Было возбуждено уголовное дело по статье о производстве в целях сбыта и сбыте товаров и продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Работа заведения была приостановлена.