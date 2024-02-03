Иркутск, 3 февраля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Владелец и повар кафе в Иркутске, 11 посетителей которого попали в больницу с пищевым отравлением, помещены под стражу по решению суда. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба прокуратура Иркутской области.

Прокуратура Иркутской области

Обоих задержали накануне в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Им предъявлены обвинения. За день до этого девять взрослых и двое детей были госпитализированы после того, как купили в шаурму в кафе на улице Баумана.

Прокуратура Иркутской области

«Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании им меры пресечения», — говорится в сообщении.

21-летний и 29-летний мужчины останутся под арестом до 1 апреля. Расследование продолжается.

В пресс-службе следственного управления СК по региону отметили, что отравившиеся находятся в состоянии средней тяжести. В кафе были нарушены санитарные требования, его работа приостановлена.

Как сообщало ИА Регнум, всего на отравление пожаловались 16 человек, 12 из них купили шаурму в одном кафе. После произошедшего мэр Иркутска Руслан Болотов поручил проверить точки общественного питания и оказать пострадавшим необходимую помощь.