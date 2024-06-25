Москва, 25 июня, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Из столичных больниц выписали 177 человек, попавших туда с диагнозом ботулизм, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

РИА Новости / Павел Бедняков

«В настоящее время из больниц города Москвы после прохождения курса лечения выписано 177 человек», — заявили в ведомстве.

В управлении отметили, что специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» отобрали более 240 проб и провели почти 2 900 исследований. Из них более 140 проб пришлись на пищевую продукцию. С ними провели почти 2300 исследований. Почти 100 проб представляли биологический материал людей, который исследовали почти 600 раз.

По состоянию на 25 июня в Москве из оборота изъяли пищевую продукцию общим весом более 96 тонн, из которых более 46 тонн уже уничтожили на мусоросжигательном заводе в Москве.

Сотрудники управления продолжают все необходимые мероприятия в рамках санитарно-эпидемиологического расследования.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в России зафиксировали первый случай смерти от ботулизма после массового отравления. В Костроме скончался 21-летний житель области. Врачи не смогли спасти молодого человека, так как он слишком поздно обратился за помощью. Мужчина почувствовал недомогание, когда находился в Нижнем Новгороде, но скорую вызвал лишь на следующий день, вернувшись в Кострому.

24 июня стало известно, что специалисты Роспотребнадзора в разных регионах изъяли из оборота свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, которая могла стать причиной заболевания. В отдельных регионах выявляют случаи ботулизма у людей, которые попробовали опасную продукцию, находясь в других субъектах, добавили в ведомстве. Ситуацию держат на контроле.

Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». Должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову. Суд также арестовал повара Карима Норматова.