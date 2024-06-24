Москва, 24 июня, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, которая могла стать причиной заболевания ботулизмом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Там отметили, что сотрудники службы забрали все складские запасы.

«В субъектах России отобрано более 1,1 тыс. проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 7,2 тыс. исследований», — заявили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, из стационаров уже выписали 149 человек. В отдельных регионах выявляют случаи ботулизма у людей, которые попробовали опасную продукцию, находясь в других субъектах, добавили в ведомстве. Ситуацию держат на контроле.

Как сообщало ИА Регнум, пищевое отравление получили более 120 человек в Москве, 20 человек в Подмосковье, 18 в Татарстане и 16 в Нижегородской области. По данным Telegram-канала «112» вспышки ботулизма зафиксировали в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Общее количество заболевших достигло 375 человек.

Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». Должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову. Суд также арестовал по данному делу повараКарима Норматова.

Следствие установило, что фигуранты уголовного дела о массовом отравлении людей изготовили более 2 тыс. порций некачественного блюда «Лобио» с использованием опасной фасоли. По информации из Telegram-канала судов общей юрисдикции, гендиректор «Локалкичен» Антон Лозин и ещё несколько обвиняемых действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, нарушая требования безопасности.

24 июня генеральный директор Лозин и два других фигуранта дела о массовых случаях ботулизма обжаловали домашний арест.