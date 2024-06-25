Брюссель, 25 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Совет Евросоюза на уровне министров по европейским делам согласовал проект документа по обязательствам в области безопасности между ЕС и Украиной. Об этом 25 июня после заседания в Люксембурге сообщила глава МИД Бельгии, председательствующей в Совете ЕС, Аджа Лябиб.

Global Look Press

«Совет ЕС сегодня утвердил положения соглашения о взаимных обязательствах в сфере безопасности между ЕС и Украиной», ― сказала министр.

При этом подробностей о содержании документа Лябиб не сообщила.

Ожидается, что соглашение подпишут на саммите ЕС, на котором в качестве приглашённого гостя выступит глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден и Зеленский подписали на полях саммита G7 в Италии соглашение по безопасности, рассчитанное на десять лет. В соглашении указано, что Вашингтон намерен предоставлять Киеву военную продукцию и разведданные, помогать с развитием ВПК и осуществлять подготовку военных. Глава Белого дома подчеркнул, что соглашение не предусматривает отправку американских военных на Украину.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 14 июня заявила, что это соглашение не имеет юридической силы. Дипломат назвала документ «просто бумажками». Она предположила, что задача соглашения об американской поддержке ВСУ состоит в том, чтобы сгладить эффект от закона о мобилизации на Украине.

Немецкое издание Welt 11 мая со ссылкой на документ сообщило, что Европейский союз согласовал черновик соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности. Обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности касаются политической, военной и экономической помощи Украине и должны действовать до тех пор, пока страна не вступит в Евросоюз и НАТО.

Ранее Киев уже заключил несколько соглашений о безопасности с рядом стран Запада. Так, 16 февраля во время визита в Берлин Зеленский провёл встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым подписал соглашение о безопасности. Аналогичный документ подписали лидеры киевского режима и Великобритании. Соглашение также подписано между Украиной и Данией.

Зеленский 6 февраля подписал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с президентом Франции. Эммануэль Макрон тогда заявил, что соглашение является знаком решимости Парижа поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.