Брюссель, 11 мая, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Европейский союз согласовал черновик соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на документ.

Известия/ Тарас Петренко

«ЕС пришел к соглашению (в вопросе) обязательств по безопасности для Киева. Черновик на данный момент обсуждается с Киевом», — пишет издание со ссылкой на черновой вариант документа.

Отмечается, что обсуждаемые гарантии безопасности касаются политической, военной и экономической помощи Киеву и должны действовать до тех пор, пока Украина не вступит в Евросоюз и НАТО.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года газета The Washington Post писала, что США хотят предоставить Украине гарантии безопасности сроком на десять лет.

Вашингтон предполагает дать обязательства поддерживать краткосрочные военные операции Киева, усиливать ВСУ, защищать и восстанавливать промышленную и экспортную базу Украины, а также оказывать Киеву помощь в проведении «реформ», необходимых для интеграции в НАТО и ЕС, отмечали авторы со ссылкой на осведомлённый источник.

В Белом доме 29 апреля подтвердили, что вооружение и военную технику, о которых США ранее объявили в рамках возобновленной программы военной помощи, Украина уже начала получать.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.