Москва, 25 июня, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Возможный план, предложенный советниками бывшего президента США Дональда Трампа по Украине, стоит рассматривать, если он учитывает ситуацию в зоне боевых действий. Об этом заявил 25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков агентству Reuters.

Mihir Melwani/Global Look Press

По словам Пескова, необходимо ознакомиться с деталями этого плана, прежде чем давать ему оценку.

«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчёт ситуацию на поле боя», — заявил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Россия остаётся открытой для переговоров.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters сообщило, что советники Трампа Фред Флейтц и Кит Келлог предложили лишить Украину поддержки США, если киевский режим откажется от переговоров с Москвой по урегулированию ситуации. План советники бывшего президента США предложили на случай его победы на выборах.

На митинге сторонников в Филадельфии 22 июня Трамп пообещал добиться мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до своей инаугурации — в случае победы на выборах.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине в течение 24 часов.

Ранее бывший президент США заявлял, что намерен добиться прекращения конфликта на Украине, заставив Киев пойти на территориальные уступки.

Трамп пообещал, что в случае победы покончит с многомиллиардными потоками денежных средств на Украину. Он назвал главу киевского режима Владимира Зеленского величайшим торговцем, способным, каждый раз приезжая в США, добиваться от американской администрации многомиллиардных выплат.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, на которых Россия согласится на переговоры с Киевом по мирному урегулированию конфликта. Для этого ВСУ должны покинуть всю территорию Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, киевский режим должен документально подтвердить свой отказ от вхождения в НАТО. Также Запад должен снять санкции с России.

Помощник президента России Юрий Ушаков 25 июня зачитал приветствие главы государства участникам «Примаковских чтений». В своём обращении Путин подчеркнул, что предложенные Россией условия могут урегулировать конфликт на Украине и перевести его в дипломатическое русло.