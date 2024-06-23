Филадельфия, США, 23 июня, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии 22 июня заявил, что если победит на выборах президента, то добьётся мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до своей инаугурации.

Ввстреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Предполагается, что церемония состоится 20 января 2025 года.

«Ещё до того, как я войду в Овальный кабинет после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую между Россией и Украиной конфликт», — заверил сторонников Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, действующий глава Белого дома Джо Байден совсем скоро своими действиями втянет США в третью мировую войну. Такое предупреждение сделал Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах сможет закончить конфликт на Украине в течение 24 часов.

Ранее экс-президент США заявлял, что намерен добиться прекращения конфликта на Украине, заставив Киев пойти на территориальные уступки.

Дональд Трамп пообещал, что в случае победы покончит с многомиллиардными потоками денежных средств на Украину. Он назвал главу киевского режима Владимира Зеленского величайшим торговцем, способным, каждый раз приезжая в США, добиваться от американской администрации многомиллиардных выплат.