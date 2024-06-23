Трамп до своей инаугурации пообещал урегулировать конфликт на Украине
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в случае победы
Филадельфия, США, 23 июня, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии 22 июня заявил, что если победит на выборах президента, то добьётся мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до своей инаугурации.
Предполагается, что церемония состоится 20 января 2025 года.
«Ещё до того, как я войду в Овальный кабинет после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую между Россией и Украиной конфликт», — заверил сторонников Трамп.
Как сообщало ИА Регнум, действующий глава Белого дома Джо Байден совсем скоро своими действиями втянет США в третью мировую войну. Такое предупреждение сделал Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии.
Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах сможет закончить конфликт на Украине в течение 24 часов.
Ранее экс-президент США заявлял, что намерен добиться прекращения конфликта на Украине, заставив Киев пойти на территориальные уступки.
Дональд Трамп пообещал, что в случае победы покончит с многомиллиардными потоками денежных средств на Украину. Он назвал главу киевского режима Владимира Зеленского величайшим торговцем, способным, каждый раз приезжая в США, добиваться от американской администрации многомиллиардных выплат.