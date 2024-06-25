Москва, 25 июня, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Мирная инициатива России может урегулировать конфликт на Украине и перевести его в дипломатическое русло. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам «Примаковских чтений», которое 25 июня зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

Глава государства отметил, что уверен в том, что участники мероприятия уделят много времени предложению России по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Президент также уточнил, что рассчитывает, что участники чтений, в отличие от не пожелавших даже вникнуть в суть российской инициативы политиков Запада, вдумчиво и рационально её рассмотрят.

«Она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Путин заявил о готовности российской стороны к проведению мирных переговоров по Украине, для чего Киеву нужно вывести войска из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от планов по вхождению в НАТО. Глава государства также указал на необходимость зафиксировать в мирных соглашениях права русскоязычного населения Украины и отменить западные санкции.

В Киеве отвергли мирные предложения российского лидера. По утверждению советника руководителя офиса главы киевского режима Михаила Подоляка, Путин якобы озвучил «стандартный набор», о котором говорилось неоднократно.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 24 июня назвал мирную инициативу президента России результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий. Глава МИД подчеркнул, что Москва ни с кем не ведёт подпольных переговоров по Украине.