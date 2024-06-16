Детройт, США, 16 июня, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Экс президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на предстоящих выборах покончит с многомиллиардными потоками денежных средств на Украину.

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В ходе выступления перед сторонниками в Детройте (штат Мичиган) 15 июня Трамп назвал главу киевского режима Владимира Зеленского величайшим торговцем, способным, каждый раз приезжая в США, добиваться от американской администрации многомиллиардных выплат.

«А потом он возвращается на родину, и заявляется, что ему нужны ещё 60 миллиардов долларов. И так без конца. Я разберусь с этим», — подчеркнул Трамп.

В рамках предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно критически высказывался в адрес действующего президента Джо Байдена и проводимой его администрацией политики. В частности, экс глава Белого дома обещал закрыть южную границу страны, чтобы остановить поток мигрантов через границу США с Мексикой и начать самую масштабную в американской истории депортацию иммигрантов. Также Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах сможет закончить конфликта на Украине в течение 24 часов.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс президент США в случае победы на предстоящих выборах намерен добиться прекращения конфликта на Украине, заставив Киев пойти на территориальные уступки. Также сообщалось, что Трамп разработал подробный мирный план по решению конфликта на Украине, но не собирается раскрывать детали до предстоящей⁹ предвыборной кампании, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, выступающих за мирное урегулирование.