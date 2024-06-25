Москва, 25 июня, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к переговорам с Россией не имеет большого значения. Такое мнение 25 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Леви.

Panoramic/Global Look Press Эммануэль Макрон

По мнению Леви, Макрон как лидер Франции пытается вернуть своей стране статус великой державы, которая принимает решения не только в Европе, но и во всём мире. На фоне неудачи саммита по регулированию ситуации на Украине, который прошёл без участия России, и провала в ходе избирательной компании в Евросоюзе, Макрон снова возвращается к риторике внешней политики, поскольку это ему лучше всего удаётся, пояснил политолог.

«Если на внутренней политической арене у Макрона есть некоторые провалы, то таким заявлением он пытается привлечь внимание аудитории к тому, что у него получается больше всего — к внешнеполитической риторике. Этим объясняется его повторение заявлений о готовности к диалогу с Россией. Также это может быть связано с попытками перебить повестку дня для США, которые сейчас не готовы к дискуссиям с Россией, поскольку у американского президента Джо Байдена другие заботы. В то время как основной игрок (США) молчит, а Германия занята своими проблемами, Франция пытается восстановить свою репутацию и снова попытаться стать лидером», — отметил эксперт.

По его словам, заявление Макрона о желании переговоров с Россией не означает, что у Франции появились новые позиции или идеи. Это просто информационный ход, декларация намерений, за которыми, скорее всего, ничего не последует. Даже если и состоятся какие-то отдельные разговоры, они, вероятно, не будут иметь значения до американских выборов. Это будет просто информационный шум, свидетельствующий о кулуарных обсуждениях, уточнил Леви.

Он добавил, что в настоящее время дискуссии между Европой и Россией по неофициальным каналам немного активизировались. Обсуждаются принципы новой организации системы безопасности в Европе. Однако пока эти обсуждения не выходят на публичный уровень, поэтому то, что говорит Макрон, — это просто информация для внутреннего потребления в Европе.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что всегда важно продолжать диалог. Он напомнил, что не беседовал с президентом России Владимиром Путиным уже несколько месяцев. По словам французского лидера, в будущем между ним и российским президентом может состояться новый разговор, включающий обсуждение темы атомных электростанций или какой-либо другой вопрос. Вместе с тем Макрон не стал уточнять, что он имеет в виду, упомянув АЭС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов вести диалог с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, и ему для этого не требуется никаких условий.

Песков также отметил, что в Кремле пока не видят предпосылок для нормализации диалога с Западом по урегулированию конфликта на Украине.

В начале мая Макрон заявил о необходимости для Запада поддерживать диалог с Россией. По его словам, в противном случае западным странам придётся отказаться от международного порядка, а также от мира и безопасности.

Ранее Макрон сделал несколько провокационных высказываний о возможной отправке войск западных стран на Украину.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники 30 апреля сообщило, что Макрон собрался повлиять на Владимира Путина через председателя КНР Си Цзиньпина. В публикации подчёркивается, что французский лидер хотел бы добиться от России прекращения специальной военной операции.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин17 июня заявил, что Эммануэль Макрон услышал предупреждения России о последствиях возможной отправки европейских войск на Украину. Глава ведомства отметил, что лидеры западных стран, в том числе Франции, вели дискуссию по этому поводу.